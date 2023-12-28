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21:34, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве предъявили обвинение украинцу за попытку угнать самолет ВКС России

Пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ украинцу предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Прокуратура Киева предъявила новое обвинение экс-военному Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роману Червинскому, который летом 2022 года совершил провальную попытку угнать самолет ВКС России. В этот раз его обвиняют в мошенничестве, об этом рассказали в пресс-службе ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины в попытке завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — указано в сообщении. Имя фигуранта не уточняется, но, по данным издания «Украинская правда», речь идет именно о Червинском.

По версии следствия, обвиняемый обещал, представившись сотрудником налоговой службы, помочь некоему предпринимателю вернуть арестованную на Одесской таможне партию сигарет за 100 тысяч долларов. Следствие по делу продолжается.

В середине декабря сообщалось, что суд продлил арест Роману Червинскому до 10 февраля 2024 года. Следствие полагает, что военнослужащий пытался договориться с пилотом ВСК РФ о краже российского самолета. Пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, но в итоге это позволило российским военным получить данные о расположении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ.

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      Александра Синицына
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