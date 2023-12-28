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22:26, 28 декабря 2023Россия

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

Смирнов назвал бессилием слова представителя ГУР Украины о вторжении в Крым

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о том, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров прошедшим летом не состоялось, так как эти заявления были частью информационной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Смирнов назвал заявление представителя ГУР «дешевым оправданием собственного бессилия», а нынешнее украинское руководство и его действия — информационной операцией США и Запада.

По его словам, главная цель киевских властей — уничтожение Украины как государства и ее населения.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что заявления главы ГУР Украины Кирилла Буданова о вторжении ВСУ в Крым являются частью информационной борьбы.

В августе Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Как утверждает руководитель ГУР, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.

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      Марина Совина
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