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16:33, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В Латвии запретили доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии запретили доступ к «Яндекс.Музыке» и другим сервисам компании

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил доступ к сайтам сервисов компании «Яндекс». Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш в соцсети X.

«Кроме того, в Латвии будет заблокирован доступ к сайту "Яндекс.Музыка", который также предлагает бесплатный доступ к русской музыке, подкастам лиц, попавших под санкции Евросоюза, и аналогичному контенту», — уточнил он в публикации.

Отмечается, что совет сделал это в соответствии с законом, принятым в Латвии в марте 2022 года. Согласно ему, нацсовет по электронным СМИ Латвии может блокировать сайты, на которых содержится информация, признанная в стране угрожающей общественному порядку и национальной безопасности.

В декабре 2022 года совет Латвии по СМИ попросил заблокировать YouTube-канал телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом).

До этого телеканалу аннулировали лицензию на вещание в стране. По данным совета, канал представлял угрозу национальной безопасности.

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