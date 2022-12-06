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13:23, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»

Национальный совет Латвии по СМИ попросит заблокировать YouTube-канал «Дождя» в стране

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Национальный совет Латвии по СМИ попросит заблокировать YouTube-канал «Дождя» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

«Учитывая, что "Дождь" вещает не только на телевидении, но и на YouTube, Национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя", чтобы его содержание не было доступно в Латвии», — сказал глава совета Иварс Аболиньш.

Ранее 6 декабря стало известно о том, что в Латвии аннулируют лицензию на вещание «Дождя». Причиной назвали «угрозу национальной безопасности страны». По словам Аболиньша, руководство телеканала «не осознает характер и серьезность каждого отдельного нарушения».

Перед этим в Латвии началось расследование из-за слов ведущего «Дождя» Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. В Службе госбезопасности республики заявили о недопустимости оказания любой помощи армии России. Тогда же сообщалось о том, что канал решил прекратить сотрудничество с Коростелевым.

В марте «Дождь» приостановил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне телеканал возобновил вещание из Латвии.

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Евгения Наумова
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