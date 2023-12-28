В ЛНР рассказали о снабжении ВСУ с военной базы НАТО в Румынии

Марочко: ВСУ получают снабжение с военной базы НАТО в Румынии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают снабжение с военной базы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, вывоз военных грузов осуществляется, как правило, гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Они следуют через города Галац и Рени и заходят в Одесскую область.

«По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники», — подчеркнул Марочко.

Ранее в ВСУ опровергли информацию о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Издание Newsweek допустило, что Украина уже могла получить партию западных самолетов.