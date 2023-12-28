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14:38, 28 декабря 2023Россия

В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

Прокуратура: на Рублевском шоссе пешехода сбил фургон, отлетевший после ДТП

Фото: Прокуратура Москвы

На Рублевском шоссе в Москве пешехода сбил фургон, отлетевший на тротуар после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительным сведениям, на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, после удара автомобиль Ford вылетел на тротуар и сбил мужчину 1993 года рождения. Пострадавший оказался в больнице.

Прокуратура Западного административного округа Москвы начала устанавливать другие обстоятельства ДТП.

Информация о состоянии сбитого горожанина отсутствует.

До этого сообщалось, что в Москве на Новорижском шоссе столкнулись более 10 машин из-за снегопада. Данных о пострадавших не поступало.

Еще раньше трое военнослужащих пострадали в ДТП на территории гарнизона в Камчатском крае. Обстоятельства произошедшей аварии остались неизвестны.

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      Анна Щербакова
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