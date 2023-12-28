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17:52, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе украинский военный взял в заложники жену и ребенка

В Одессе украинский военный с оружием взял в заложники жену и 13-летнего ребенка

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Одессе вооруженный украинский военный взял в заложники жену и своего 13-летнего ребенка. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ивана и Юрия Лип. По предварительной информации, мужчина находился под действием наркотиков. К настоящему моменту его обезвредил, задержал и увез с места происшествия спецназ.

В середине декабря депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал три гранаты на заседании сельсовета в Закарпатской области Украины. В результате пострадали 26 человек. Сам Батрин был арестован, ему было предъявлено обвинение в терроризме.

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      Алевтина Запольская
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