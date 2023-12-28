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21:16, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел массовый сбой

Фото: Adem AY / Unsplash

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Согласно данным пользователей, наблюдаются проблемы с загрузкой файлов и отправкой сообщений. Проблема актуальна и для жителей России.

По данным портала сбой.рф, пользователи оставили более 950 отчетов о нестабильной работе мессенджера.

8 декабря стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на один миллион рублей. Компанию обвиняют в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

До этого Telegram получил штраф в четыре миллиона рублей. Сообщалось, что мессенджер не выполнил предписание Роскомнадзора.

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      Марина Совина
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