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14:26, 28 декабря 2023Экономика

В России оценили решение об отмене комиссии за переводы самому себе

Аналитик Мильчакова: увеличение порога бесплатных переводов не повредит банкам

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Решение об отмене комиссии на переводы самому себе до 30 миллионов рублей в месяц назрело давно и улучшит ситуацию в том числе с безопасностью клиентов кредитных организаций, следует из комментария ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившего в «Ленту.ру».

Такую оценку она озвучила в связи с упразднением Центробанком соответствующей комиссии, которое станет актуальным на постоянной основе с 1 мая 2024 года.

Как указывает эксперт, в условиях регулярного снижения числа офлайн-офисов банков и банкоматов снятие наличных со своего счета для переноса на другой сейчас бывает непростым, а носить большие суммы при продаже дорогостоящего имущества по городу «может оказаться опасно для жизни».

Также Мильчакова высказалась за увеличение ежемесячного порога для переводов без комиссий между клиентами «хотя бы до 500 тысяч рублей». «Нововведение не окажет давления на финансовые результаты банков, а поможет им увеличить клиентскую базу и повысить лояльность существующих клиентов-физлиц», — полагает специалист.

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      Дмитрий Воронин
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