В Санкт-Петербурге не запустят новогодний салют

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не включил салют в новогоднюю программу

В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь. Об этом стало известно из праздничной программы, опубликованной в группе городского комитета по культуре во «ВКонтакте».

Программа начнется с мультимедийного шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. Затем пройдут выступления различных музыкальных групп.

В полночь на Дворцовой площади покажут обращения президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Затем до 04:00 жителей и гостей города ждет концерт.

Салют в праздничную программу не включили.

Новогодний салют отменили уже более чем в 20 регионах России. Отмечается, что власти субъектов решили сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам спецоперации, а также купить их детям подарки. 21 декабря стало известно, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год и Рождество.