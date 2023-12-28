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03:18, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В США указали на странное приспособление ВСУ на Днепре

Forbes: морская пехота ВСУ за шесть недель лишилась на Днепре 50 лодок

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Морская пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишилась 50 лодок за шесть недель пребывания на Днепре. Кроме того, некоторые плавсредства украинские военнослужащие странным образом приспособили не по прямому назначению, рассказал обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на информацию разведаналитика Эндрю Перпетуа.

По приказу российского командования войска ВС РФ отошли в Крынках на несколько метров, чтобы предотвратить ненужные потери. В итоге ВСУ зашли на участок левого берега, и это решение, по словам украинских бойцов, стало дорогой в один конец.

«По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены», рассказал Экс. По его словам, наиболее странным является последний инцидент с уничтожением плавсредства российским дроном накануне Рождества.

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      Александра Синицына
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