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17:50, 28 декабря 2023Ценности

Стилист Алеко объяснил выход в свет в футболке с фотографией Вали Карнавал

Кадр: видео Telegram-канал POPCAKE.TV

Звездный российский стилист Алеко Надирян вышел в свет в футболке с фото певицы Вали Карнавал. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Popcake.TV.

Известно, что эксперт посетил предпоказ новогоднего шоу «VK под Шубой». На размещенных кадрах мужчина предстал в классическом сером костюме, состоящем из серых свободных брюк и пиджака.

Помимо этого, она надел розовую рубашку и белую футболку со снимком артистки. Свой образ Надирян дополнил белой бейсболкой и обувью темно-серого цвета.

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По словам стилиста, он выбрал данный образ, чтобы поддержать Карнавал в непростой период ее жизни. «Во-первых, мне очень нравится Валя. Мне нравится ее стиль, как она выглядит. И она очень приятный человек, таких людей в шоу-бизнесе очень мало. Помимо этого, она просто красивая девушка, и носить эту футболку — одно удовольствие», — заявил он.

Ранее в декабре Алеко Надирян назвал трендовый цвет, который полюбили звезды. Специалист рассказал, что в текущем месяце звезды активно внедряют в свой гардероб красный оттенок.

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      Екатерина Ештокина
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