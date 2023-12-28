Власти США и Мексики провели срочные переговоры из-за кризиса на границе

Блинкен обсудил кризис на границе с президентом Мексики в срочном порядке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором кризис на границе двух стран в срочном порядке. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что власти США и Мексики встретились в Мехико для проведения срочных переговоров касательно миграционного кризиса. В состав делегации также вошли министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.

После трехчасовых переговоров Обрадор заявил, что стороны подписали важные соглашения «на благо народов и государств», но не стал уточнять, какие именно. Американские чиновники также сообщили, что власти Мексики проинформировали их о новых мерах по борьбе с миграционным кризисом, в том числе с контрабандистами.

«Мы были действительно впечатлены некоторыми новыми мерами, которые предпринимает Мексика, и в последние дни мы увидели довольно значительное сокращение числа пересечений границы», — рассказал высокопоставленный чиновник.

На переговорах обсуждалась важность восстановления нормальной работы пограничных переходов — это главный приоритет для Мехико, объяснила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена. По ее словам, стороны также затронули создание совместной рабочей группы по миграции с участием властей Гватемалы и других стран Южной и Латинской Америки.

Ранее число нелегальных пересечений границы США и Мексики превысило десять тысяч в день. В связи с этим власти США направили на переговоры с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором высокопоставленных американских чиновников.