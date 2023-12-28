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13:33, 28 декабря 2023Среда обитания

Водителей предостерегли от грубой ошибки зимой

«БелНовости»: разморозка лобового стекла авто кипятком является грубой ошибкой

Фото: Unsplash

Разморозка лобового стекла автомобиля кипятком может привести к трещинам. Грубую ошибку, которую могут допустить водители зимой, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что под потоком горячей воды лед на стекле действительно быстро тает, однако перепад температур зачастую провоцирует появление трещин. Вместо кипятка от льда рекомендуется избавляться с помощью щетки, скребка и специальных жидкостей. Из подручных средств можно использовать спирт.

Ранее эксперты сетевого издания посоветовали применять теплые носки в борьбе с конденсатом на окнах машины. Для этого требуется наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в салоне автомобиля — тогда влажность воздуха уменьшится и стекла не будут запотевать. Помимо этого, носки могут спасти от примерзания дворников к окну.

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      Александра Качан
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