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11:24, 28 декабря 2023Забота о себе

Врач раскрыла ранние симптомы рака прямой кишки

Онколог Смирнова назвала боль в анальном отверстии одним из симптомов рака кишки

Фото: Summit Art Creations / Shutterstock / Fotodom

Постоянная боль в анальном отверстии может быть одним из симптомов рака прямой кишки, предупредила онколог, проктолог Елена Смирнова. Ранние симптомы этого смертельно опасного заболевания врач раскрыла в своем Telegram-канале.

Онколог рассказала, что зачастую пациенты, жалующиеся на боль в заднем проходе, просят врачей не проводить осмотр. Некоторые медики соглашаются и откладывают неприятную процедуру на потом. Такой подход Смирнова назвала ошибкой.

Специалистка также привела пример из собственной практики и рассказала, как к ней обратилась пациентка, которая долгое время лечила анальную трещину и не проходившая осмотр. Проведя его, врач обнаружила у женщины опухоль, по внешнему виду которой уже было ясно, что она злокачественная. Позже исследования подтвердили диагноз «плоскоклеточный рак».

Пациентку ждет химио- и лучевая терапии. Если они будут эффективны, возможно, кишку удалять не придется

Елена Смирноваонколог, проктолог

Напоследок Смирнова отметила, что осмотр проктолога необходимо проводить при появлении первых ощущений дискомфорта или боли. «В случае с раком кишки время имеет решающее значение, даже за несколько месяцев опухоль может вырасти в разы. Поэтому откладывать осмотр нельзя», — подытожила врач.

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      Алиса Дмитриева
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