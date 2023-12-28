Врач раскрыла ранние симптомы рака прямой кишки
Постоянная боль в анальном отверстии может быть одним из симптомов рака прямой кишки, предупредила онколог, проктолог Елена Смирнова. Ранние симптомы этого смертельно опасного заболевания врач раскрыла в своем Telegram-канале.
Онколог рассказала, что зачастую пациенты, жалующиеся на боль в заднем проходе, просят врачей не проводить осмотр. Некоторые медики соглашаются и откладывают неприятную процедуру на потом. Такой подход Смирнова назвала ошибкой.
Специалистка также привела пример из собственной практики и рассказала, как к ней обратилась пациентка, которая долгое время лечила анальную трещину и не проходившая осмотр. Проведя его, врач обнаружила у женщины опухоль, по внешнему виду которой уже было ясно, что она злокачественная. Позже исследования подтвердили диагноз «плоскоклеточный рак».
Пациентку ждет химио- и лучевая терапии. Если они будут эффективны, возможно, кишку удалять не придется
Напоследок Смирнова отметила, что осмотр проктолога необходимо проводить при появлении первых ощущений дискомфорта или боли. «В случае с раком кишки время имеет решающее значение, даже за несколько месяцев опухоль может вырасти в разы. Поэтому откладывать осмотр нельзя», — подытожила врач.
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