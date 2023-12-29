Женщина испугалась заключения врача и сбросила 57 килограммов

Belfast Live: жительница Ирландии сбросила 57 килограммов благодаря домашней еде

Жительница Ирландии испугалась заключения врача, заменила вредную пищу едой домашнего приготовления и сбросила 57 килограммов. Об этом сообщает Belfast Live.

45-летняя Джудит Гибсон из города Баллимина, графство Антрим, начала набирать лишний вес в 11 лет, после того как потеряла отца. Она тяжело переживала случившееся и начала много есть, чтобы заглушить боль. После ужина она регулярно съедала чипсы, шоколад и другие сладости, из-за чего быстро набрала лишний вес. Гибсон вспоминает, что вскоре из-за этого над ней начали издеваться в школе. Также Гибсон стало сложно выбирать школьную одежду: подходящие ей по размеру вещи были только в женских магазинах plus size, за что ее также дразнили сверстники.

Когда она повзрослела и готовилась к свадьбе, то не смогла найти ни одного подходящего по размеру платья в свадебных салонах. Его пришлось шить на заказ. «Я пыталась обмануть себя и поверить, что теперь я счастлива. Ведь я замужем и у меня есть человек, который меня любит. И я стала есть больше, особенно когда муж работал в ночную смену, а я оставалась дома одна», — вспоминает женщина.

Все изменилось после того, как Гибсон внезапно попала в больницу с подозрением на рак яичников. После обследования врачи обнаружили у нее огромную кисту. Женщина пришла в ужас, когда узнала, что врачи не смогут удалить ее из-за избыточного веса. «Я так хорошо это помню. Пришел хирург, взглянул на меня и сразу сказал, что не может меня оперировать, потому что у меня патологические ожирение и я не помещусь на операционном столе», — рассказывает она.

Когда Гибсон вернулась домой, то поняла, что готова изменить свою жизнь и избавиться от лишнего веса. Она обратилась в организацию по снижению веса и начала работать со специалистами. Женщина перестала питаться вредной едой, а вместо этого стала готовить вкусные и сытные блюда дома. У Гибсон пропало желание перекусывать между приемами пищи, а ее вес стал быстро снижаться. Благодаря изменениям в рационе ей удалось сбросить 57 килограммов.

Сейчас она работает в организации по снижению веса и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, который долгие годы страдал от наркотической зависимости, избавился от вредных привычек и похудел на 82 килограмма. Мужчина понял, что ему необходимо изменить образ жизни, так как испугался, что не доживет до 50-летия.