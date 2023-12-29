Перечислены пять главных трендов 2024 года

Стилистка Эрлангер: наряды в стиле 1970-х станут трендом в 2024 году

Звездная стилистка Микаэла Эрлангер перечислила пять главных трендов предстоящего года. Ее высказывания приводит Page Six.

По словам эксперта, в моду войдут гламурные предметы гардероба, среди которых блестящие платья, вещи с пайетками и туфли на каблуках. «Людям вновь нравится наряжаться!» — пояснила она. Кроме того, актуальность обретет понятие «стабильность». Специалиста пояснила, что покупатели предпочтут приобретать качественную, а не дешевую одежду.

Среди прочего популярными станут наряды в стиле 1970-х годов: ковбойские сапоги, бахрома и образы из бархата. В заключение Эрлангер призвала читателей обратить внимание на банты, которые также станут трендовыми в предстоящем году. «Вы можете купить одежду с бантами или отдельные аксессуары — любой вариант будет выигрышным», — отметила она.

Ранее стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам старше 50 лет неподходящую одежду. В первую очередь специалистка призвала отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков.