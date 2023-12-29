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08:13, 29 декабря 2023Из жизни

54-летняя модель рассказала о 720 любовниках

Фото: @andrea__sunshinee

Британская модель и бодибилдер Андреа Саншайн рассказала в соцсети о рождественских планах и раскрыла свой секрет. Об этом сообщает издание Daily Star.

54-летняя модель утверждает, что вместо подготовки к Рождеству направилась в спортзал. Это, по ее словам, требуется, чтобы не отвыкать от занятий спортом. Она также заметила, что единственное, что способно улучшить ее сексуальную жизнь, — это подарки.

В интервью Daily Star Саншайн заявила, что после развода у нее в среднем было от трех до пяти любовников в неделю. С большинством из них она больше не встречалась. По оценке модели, за 18 лет в ее постели побывали не меньше 720 человек.

Молодые люди любят красивых зрелых дам, поэтому ко мне все время пристают. Это парни разного возраста, есть даже моложе 25 лет, но большинство из них в возрасте 30-35 лет. Но мне не нравится всеобщее внимание. Меня раздражает, если меня беспокоят во время тренировки

Андреа Саншайнмодель
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Ранее Саншайн объяснила, как ей удается сохранять привлекательность после 50 лет. По ее словам, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день и употребляет 3500 килокалорий в сутки за шесть-восемь приемов пищи, съедая за месяц не меньше 150 куриных яиц.

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      Олег Парамонов
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