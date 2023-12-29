Американцы пострадали от гигантских волн

Восемь человек пострадали от ударов волн в Калифорнии

Восемь человек пострадали от ударов волн в американском штате Калифорния, их госпитализировали. Об этом сообщает Sky News.

Волны пришли на побережье Калифорнии из-за шторма в Тихом океане. Национальная метеорологическая служба страны советовала жителям штата не подходить к воде, однако некоторые американцы проигнорировали указания.

На опубликованном видео несколько человек стоят на берегу океана и наблюдают за гигантскими волнами. В какой-то момент на них обрушивается волна выше человеческого роста. Люди начинают убегать, также уезжает припаркованный у воды автомобиль. Одного человека сносит волной, он пытается встать, а затем снова падает. Инцидент произошел на пляже Вентура неподалеку от Лос-Анджелеса.

Сообщается также, что вода затопила прибрежные рестораны. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут сохраниться в предстоящие выходные 30 и 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Германии на Рождество прошли проливные дожди, из-за чего реки Рур и Эльба вышли из берегов. Был эвакуирован поселок Виндехаузен в Тюрингии, с подтоплениями также столкнулись жители Северного Рейна — Вестфалии.