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03:06, 29 декабря 2023Мир

Байдена обвинили в разрушении США

Губернатор Техаса: Байден разрушает США своей позицией по нелегальным мигрантам
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил американского лидера Джо Байдена в разрушении США из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По словам Эббота, Техас пытается сохранить Соединенные Штаты. Так политик прокомментировал сообщение о том, что Министерство юстиции США предупредило власти штата о готовности подать иск в том случае, если Техас решит применить закон, который позволяет арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы.

«Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал он.

Невозможность справиться с потоком беженцев стало причиной критики нынешней администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Республиканская оппозиция в предвыборный год заставляет демократов отчитываться за неудачи на границе, заблокировав к тому же голосование по выделению помощи Украине.

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      Марина Совина
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