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21:45, 29 декабря 2023Ценности

Большие ягодицы назвали главным трендом мужского фитнеса в 2024 году

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Тренировки по увеличению ягодиц назвали главным трендом мужского фитнеса в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Работник фитнес-клуба Эрик Кобб заметил рост числа мужчин, которые уделяют особое внимание работе с ягодичными мышцами. Так, если раньше посетители стремились накачать грудь, бицепс и пресс, то теперь они все чаще используют стойки для приседаний и другие тренажеры, ориентированные на ягодичные мышцы.

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«К тому же вырос спрос на пилатес, который традиционно посещают люди, мечтающие о больших ягодицах», — высказался собеседник издания.

В декабре редакторы The Sun назвали знаменитую женщину с самыми идеальными ягодицами. Ею оказалась певица Дженнифер Лопес.

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      Карина Черных
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