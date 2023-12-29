Большие ягодицы назвали главным трендом мужского фитнеса в 2024 году

Тренировки по увеличению ягодиц назвали главным трендом мужского фитнеса в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Работник фитнес-клуба Эрик Кобб заметил рост числа мужчин, которые уделяют особое внимание работе с ягодичными мышцами. Так, если раньше посетители стремились накачать грудь, бицепс и пресс, то теперь они все чаще используют стойки для приседаний и другие тренажеры, ориентированные на ягодичные мышцы.

«К тому же вырос спрос на пилатес, который традиционно посещают люди, мечтающие о больших ягодицах», — высказался собеседник издания.

В декабре редакторы The Sun назвали знаменитую женщину с самыми идеальными ягодицами. Ею оказалась певица Дженнифер Лопес.