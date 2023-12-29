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11:51, 29 декабря 2023Культура

Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

Rolling Stone: брата Майкла Джексона Джермейна обвинили в изнасиловании
Джермейн Джексон

Джермейн Джексон. Фото: Thamiris Souza / Globallookpress.com

Брата американского поп-исполнителя Майкла Джексона, певца и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Rolling Stone.

Женщина по имени Рита Барретт рассказала, что в 1988 году артист вломился в ее дом, применив по отношению к ней силу, и подверг ее сексуальному насилию. По словам предполагаемой жертвы, в тот момент она молилась Богу и боялась за свою жизнь. Когда Джексон совершил преступление, он покинул ее дом.

Барретт добавила, что рассказала о случившемся основателю лейбла Motown Records Берри Горди, который состоял в дружеских отношениях с ее супругом и сотрудничал с Джексонами. Горди не стал защищать предполагаемую жертву и постарался сделать все, чтобы замять дело. В статье упоминается, что основатель лейбла получал большие деньги от совместной работы с Джексонами и их репутационные потери были не в его интересах.

Ранее американского актера, звезду фильмов «Форсаж» Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах.

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      Анастасия Астахова
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