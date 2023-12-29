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20:57, 29 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

Минобороны сообщило, что средства ПВО пресекли атаку БПЛА по российским объектам

Фото: Комсомольская правда / Russian Look / Globallookpress.com

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о пресечении атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по российским объектам. Отмечается, что дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью. Он был уничтожен с помощью средств

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      Марина Совина
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