Ольга Бузова травмировала ногу из-за гололеда

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова получила травму. Об этом пишет Telegram-канал Super.

Артистка упала и получила травму колена. «Просто посмотрите, как я упала у входа в офис. Просто на ровном месте... Не могу встать», — поделилась она.

Также Бузова рассказала, что в результате удара колено сильно отекло и ей больно ходить. «До свадьбы заживет... Так что не вешать нос, все это ерунда», — отметила телеведущая.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась, что артистам необходимо постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она призналась, что иногда устраивает себе «дни без макияжа», чтобы дать возможность отдохнуть лицу от косметики. По ее словам, она даже отдельно отмечает такие дни в своем графике.