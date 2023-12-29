Бузова получила травму
Ольга Бузова травмировала ногу из-за гололеда
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова получила травму. Об этом пишет Telegram-канал Super.
Артистка упала и получила травму колена. «Просто посмотрите, как я упала у входа в офис. Просто на ровном месте... Не могу встать», — поделилась она.
Также Бузова рассказала, что в результате удара колено сильно отекло и ей больно ходить. «До свадьбы заживет... Так что не вешать нос, все это ерунда», — отметила телеведущая.
Ранее Ольга Бузова пожаловалась, что артистам необходимо постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она призналась, что иногда устраивает себе «дни без макияжа», чтобы дать возможность отдохнуть лицу от косметики. По ее словам, она даже отдельно отмечает такие дни в своем графике.