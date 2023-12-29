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12:10, 29 декабря 2023Экономика

В Россию пообещали привезти новые китайские машины

Autonews: московские дилеры привезут из Китая компактные кроссоверы Hozon Auto

Фото: Wenjun Chen / Globallookpress.com

Московские дилеры пообещали привезти в 2024 году для продажи новые компактные кроссоверы китайского бренда Hozon Auto. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Autonews.

Единственная модель бренда, электрические автомобили Neta X будут поставляться по схеме параллельного импорта. Новинка будет оснащена электромотором мощностью 163 лошадиные силы, который позволяет развивать скорость до 150 километров в час и разгоняться до ста километров в час за 9,5 секунды.

Салон Neta X оснащен 15,5 дюймовым тачпадом, с которого ведется управление автомобилем. Внутри машины также установлена цифровая приборная панель и сиденья с кожаной отделкой. Цены на автомобиль в России неизвестны, однако в КНР стоимость кроссовера начинается от 127 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей).

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Ранее стало известно, что компания Evolute начала сборку спортивного кроссовера i-Jet на заводе в Липецке. Производитель уже начал оформлять предзаказы на новинку, однако еще не назвал цены и комплектации флагманского электрокара. Построенный на базе китайского автомобиля Seres SF5 электрокроссовер будет оснащен силовой установкой мощностью 646 лошадиных сил, позволяющей разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды и батареей, позволяющей проехать до 530 километров.

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      Вячеслав Агапов
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