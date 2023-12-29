Eco-Environment & Health: распространенные химикаты оказались разрушителями ДНК

Ученые Нанкинского института экологических наук в Китае показали, что распространенные химикаты — перфторалкильные кислоты (ПФАС) — ускоряют деградацию ДНК, попадая внутрь живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Eco-Environment & Health.

Авторы показали, что ПФАС значительно ускоряют ферментативную деградацию ДНК даже в низких концентрациях. Эти молекулы связываются с парами оснований аденин — тимин в ДНК через силы Ван-дер-Ваальса и водородные связи, что приводит к более рыхлой ДНК и делает ее более восприимчивой к разрушению. Эффект был выражен даже при концентрации в 0,02 миллиграмма на литр.

Искусственные химические вещества, известные как пер- и полифторалкильные соединения, используются в широком спектре потребительских и промышленных товаров. ПФАС иногда называют «вечными химическими веществами», поскольку они очень медленно разрушаются и накапливаются в окружающей среде и тканях человека.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили изменения важных метаболических процессов в организме человека из-за ПФАС. Это способно привести к очень широкому спектру заболеваний, включая нарушения сердечно-сосудистой системы и обмена веществ, а также к многим видам рака.