ПФАС в крови связали с сердечными заболеваниями и раком

Environmental Health Perspectives: смесь ПФАС в крови приводит к нарушениям метаболизма

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что воздействие смеси синтетических веществ, широко распространенных в бытовой среде, изменяет важные метаболические процессы в организме человека, что способно привести к очень широкому спектру заболеваний, включая нарушения сердечно-сосудистой системы и обмена веществ, а также к многим видам рака. О такой связи сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.

Искусственные химические вещества, известные как пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), используются в широком спектре потребительских и промышленных товаров. ПФАС иногда называют «вечными химическими веществами», поскольку они очень медленно разрушаются и накапливаются в окружающей среде и тканях человека.

Команда проанализировала образцы крови, взятые у 312 подростков, участвовавших в исследовании латиноамериканских подростков, и у 137 детей в исследовании здоровья детей в Южной Калифорнии. Было обнаружено, что у всех детей и подростков в крови содержались нескольких распространенных ПФАС, включая PFOS, PFHxS, PFHpS, PFOA и PFNA. Более 98 процентов участников также имели перфтороктановую кислоту (PFDA) в крови.

Известно, что отдельные ПФАC повышают риск нескольких типов заболеваний. Однако в новой работе оценивалось, какие биологические процессы изменяются при воздействии комбинации нескольких ПФАС. Оказалось, что такое воздействие не только нарушило метаболизм липидов и аминокислот, но и изменило функцию гормонов щитовидной железы. Эти гормоны играют важную роль в развитии ребенка в период полового созревания, что может иметь серьезные последствия для ряда заболеваний в более позднем возрасте, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.