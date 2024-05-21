После обнаружения тела малолетнего ребенка начата доследственная проверка

Тело малолетнего обнаружили в реке Чурилиха, начата доследственная проверка

Малолетнего ребенка без признаков жизни обнаружили в водоеме на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы, ребенка обнаружили в реке Чурилиха в парке Кузьминки.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения школьницы без признаков жизни в Измайловском парке. Дело возбуждено по статье 110 УК РФ. По предварительным данным, причиной случившегося стал суицид.

