Людей с бессонницей призвали украсить спальню одним цветком

Биохимик Хамена: Лаванда успокаивает симпатическую нервную систему

Биохимик Альберт Хамена посоветовал людям, которые плохо спят, украсить спальню одним цветком. Его рекомендацию опубликовало издание HuffPost.

Так, Хамена призвал при бессоннице спать рядом с цветками лаванды, чтобы успокоить симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе, повышая частоту сердечных сокращений, артериальное давление и бдительность. Благодаря растению человек перейдет в состояние, которое является более благоприятным для ночного отдыха, объяснил специалист.

По его словам, исследования ученых показали, что вдыхание ароматических соединений лаванды снижает уровень кортизола в крови и тревожности. «Наше обоняние (...) может влиять на настроение, восприятие боли и качество сна», — добавил Хамена.

Ранее сомнолог Максим Новиков перечислил причины возникновения летней бессонницы. Жара, по его словам, вмешивается в тонкий механизм циркадных ритмов.