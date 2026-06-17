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Забота о себе
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03:00, 17 июня 2026Забота о себе

Людей с бессонницей призвали украсить спальню одним цветком

Биохимик Хамена: Лаванда успокаивает симпатическую нервную систему
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Rudo / Shutterstock / Fotodom

Биохимик Альберт Хамена посоветовал людям, которые плохо спят, украсить спальню одним цветком. Его рекомендацию опубликовало издание HuffPost.

Так, Хамена призвал при бессоннице спать рядом с цветками лаванды, чтобы успокоить симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе, повышая частоту сердечных сокращений, артериальное давление и бдительность. Благодаря растению человек перейдет в состояние, которое является более благоприятным для ночного отдыха, объяснил специалист.

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По его словам, исследования ученых показали, что вдыхание ароматических соединений лаванды снижает уровень кортизола в крови и тревожности. «Наше обоняние (...) может влиять на настроение, восприятие боли и качество сна», — добавил Хамена.

Ранее сомнолог Максим Новиков перечислил причины возникновения летней бессонницы. Жара, по его словам, вмешивается в тонкий механизм циркадных ритмов.

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