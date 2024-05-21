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19:40, 21 мая 2024Силовые структуры

По факту обнаружения ребенка без признаков жизни в Москве возбудили дело

СК возбудил дело об убийстве по факту обнаружения тела ребенка в реке Чурилиха
Начало событий в новости После обнаружения тела малолетнего ребенка начата доследственная проверка

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения малолетнего ребенка без признаков жизни в водоеме на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Личность матери ребенка устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин случившегося.

Малолетнего ребенка без признаков жизни обнаружили в реке Чурилиха в парке Кузьминки во вторник, 21 мая. На место сразу выехали следователи и криминалисты, была организована доследственная проверка.

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      Олеся Мицкевич
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