По факту обнаружения ребенка без признаков жизни в Москве возбудили дело

СК возбудил дело об убийстве по факту обнаружения тела ребенка в реке Чурилиха

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения малолетнего ребенка без признаков жизни в водоеме на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Личность матери ребенка устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин случившегося.

Малолетнего ребенка без признаков жизни обнаружили в реке Чурилиха в парке Кузьминки во вторник, 21 мая. На место сразу выехали следователи и криминалисты, была организована доследственная проверка.