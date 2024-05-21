Женщина пострадала при взрыве дрона-камикадзе в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: в Ржевке при взрыве дрона пострадала женщина

В Белгородской области при взрыве упавшего дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала жительница села Ржевка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, во время атаки беспилотника мирная жительница находилась на открытой территории промышленного предприятия. Россиянку доставили в больницу в Белгороде. Врачи диагностировали у нее баротравма. Сейчас ей оказывается вся необходимая медпомощь. «На территории предприятия повреждений нет», — заключил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром под Шебекино. Пострадавших нет.

Кроме того, дрон-камикадзе рухнул и взорвался на выезде из села Грузское, повредив ассенизаторскую машину. Еще один летательный аппарат сдетонировал в центре населенного пункта. В результате осколками посекло легковой автомобиль. Помимо этого, беспилотник сбросил взрывчатку в селе Зозули.