Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали села Зозули и Грузское

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Зозули из-за сброса с беспилотника взрывного устройства выбиты окна в двух частных домах. «Еще один дрон аппарат упал рядом с жилым домом и сдетонировал — обошлось без последствий», — рассказал Гладков.

Кроме того, дрон-камикадзе рухнул на выезде из села Грузское и взорвался, повредив ассенизаторскую машину. Еще один летательный аппарат сдетонировал в центре населенного пункта. В результате осколками посекло легковой автомобиль.

Мирные жители, по словам губернатора, не пострадали. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении над белгородской областью очередного беспилотника ВСУ. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны пресекли атаку на российскую территорию около 11:20 по московскому времени.