Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 21 мая 2024Россия

Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали села Зозули и Грузское

Фото: Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Зозули из-за сброса с беспилотника взрывного устройства выбиты окна в двух частных домах. «Еще один дрон аппарат упал рядом с жилым домом и сдетонировал — обошлось без последствий», — рассказал Гладков.

Кроме того, дрон-камикадзе рухнул на выезде из села Грузское и взорвался, повредив ассенизаторскую машину. Еще один летательный аппарат сдетонировал в центре населенного пункта. В результате осколками посекло легковой автомобиль.

Мирные жители, по словам губернатора, не пострадали. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении над белгородской областью очередного беспилотника ВСУ. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны пресекли атаку на российскую территорию около 11:20 по московскому времени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      Кристина Асмус опубликовала фото после кардинальной смены имиджа

      Администрация больницы рассказала новые подробности о состоянии премьера Фицо

      Продюсер «Пиратов Карибского моря» раскрыл судьбу спин-оффа с Марго Робби

      В Израиле побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон Раиси

      Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

      Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

      Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

      Украина не выразила соболезнований из-за падения вертолета с президентом Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше