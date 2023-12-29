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22:52, 29 декабря 2023Мир

В Киеве рассказали о поврежденных объектах после удара России

Economist: Россия выпустила ракеты по месту производства ракет и дронов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Россия нанесла ракетные удары по местам, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили ракеты и беспилотники. Об этом написала британская газета Economist со ссылкой на источник.

По сведениям источника в оборонной промышленности Украины, Россия выпустила ракеты преимущественно по оборонным объектам. Он рассказал, что ряд из них были связаны с производством ракет и дронов. «Атаки имели стратегическое значение для противника», — отмечается в публикации.

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Авторы Economist подчеркнули, что операция по уничтожению предприятий, выпускающих указанные виды техники, способна уменьшить потенциал ВСУ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что армия России наносит удары только по военным объектам в украинских городах.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы страны нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

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      Марина Совина
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