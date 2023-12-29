Экономист высказался о будущем рубля после укрепления

Экономист Абрамов усомнился в дальнейшем укреплении рубля

Несмотря на падение доллара и евро, рубль в дальнейшем вряд ли продолжит укрепляться. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Российская валюта укрепилась за счет нескольких факторов, полагает экономист.

«Предложение валюты сохраняется, спрос на валюту к концу года немножко спал. Плюс к этому Центральный банк (ЦБ) сделал такие заявления, которые дают возможность трактовать, что он будет какое-то количество валюты продавать, начиная со второй декады января следующего года. Мне кажется, рынок отреагировал на эти заявления Банка России, что ЦБ будет поставщиком валюты на рынке и при не очень большом спросе рубль укрепляется», — объяснил он.

Мне кажется, это не является долгосрочной тенденцией. Безусловно, то, что сегодня произошло — это, скорее, эмоциональный всплеск. На ближайшее время евро и доллар к рублю будут относительно стабильны, может быть, восстановятся на рубль-полтора от сегодняшнего курса Александр Абрамов экономист

28 декабря курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей. Евро упал ниже 100 рублей. Такая тенденция сформировалась после того, как ЦБ решил с 9 января начать проводить на внутреннем валютном рынке операции, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).