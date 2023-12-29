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23:06, 29 декабря 2023Спорт

Гашек отреагировал на возобновление карьеры 50-летним российским хоккеистом

Доминик Гашек заявил, что удивлен решением Хабибулина возобновить карьеру
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на возобновление карьеры 50-летним российским хоккеистом Николаем Хабибулиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший спортсмен заявил, что был удивлен решением Хабибулина. «Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте», — добавил он.

27 декабря стало известно, что нижегородское «Торпедо» подписало контракт с Хабибулиным. Соглашение с 50-летним вратарем рассчитано до конца сезона.

Последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/2014 в составе «Чикаго Блэкхокс». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Эдмонтон Ойлерс», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России и СССР он выступал за ЦСКА и казанский «Ак Барс».

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      Анастасия Борисова
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