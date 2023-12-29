Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 29 декабря 2023Россия

Глава Минздрава дал жителям России советы на новогодние праздники

Мурашко: в новогодние праздники нужно мыть руки, соблюдать ПДД и не переедать

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В течение новогодних праздников россиянам следует не переедать и отказаться от вредных привычек, а также соблюдать правила дорожного движения и тщательно мыть руки. Советы на праздничные выходные жителям страны дал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости

«Провести праздники с семьей — это отличная возможность активно отдохнуть, приготовить вкусную и полезную еду, а также поддерживать родных в отказе от вредных привычек», — сказал министр.

Он также посоветовал жителям в преддверии праздников носить маску в общественных местах, чтобы не заразиться инфекцией. Помимо этого, важно не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В новогоднюю ночь россиянам стоит включить в рацион больше овощей, рыбы и диетического мяса, при этом важно осторожно относиться к соли — ее избыток провоцирует повышение артериального давления и увеличивает риск инфаркта и инсульта, рака желудка, остеопороза и ожирения.

«Сигарета и "лишний бокал" спиртного точно не добавят вам здоровья, сил и энергии, но с большой вероятностью станут причиной "поломки" на следующий день», — добавил министр. Он рекомендовал после праздников соблюдать режим дня и спать не менее шести часов для взрослых и не менее восьми часов — для детей.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал россиянам занятия на новогодние праздники. По его словам, важно больше внимания уделить близким и сходить в театры и выставки, а также заняться спортом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совфеде ответили на слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией

      В Эстонии обиделись на молчание Киева в вопросе высылки украинцев на родину

      Российский пивоваренный гигант попросил защитить его бренды за рубежом

      Российские дети получили ожоги роговицы глаз в детсаду

      Постпред России заявил о провале политики Запада

      Не все из приглашенных звезд пришли на вечеринку Ивлеевой в Mutabor. Кому удалось избежать скандала?

      Россиянам назвали три главных риска при покупке квартиры в 2024 году

      Полковник раскрыл главную особенность антидронового комплекса «Серп»

      Двое мужчин разругались в аэропорту, обматерили инвалида и попали на видео

      Глава Минздрава дал жителям России советы на новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости