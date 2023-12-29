Кайли Дженнер заподозрили в расставании с Тимоти Шаламе из-за волос на видео

Журналисты The Sun заподозрили телезвезду Кайли Дженнер в расставании с актером Тимоти Шаламе из-за одной детали на видео. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

Речь идет о ролике, который записала 26-летняя предпринимательница в сторис. На размещенных кадрах девушка предстала в белой футболке и черной кожаной куртке. При этом редакторы портала обратили внимание на волосы Дженнер. По их мнению, знаменитость избавилась от своих длинных прядей и отстригла их по плечи. Они отметили, что обновленная прическа бизнесвумэн является сигналом о завершении отношений между знаменитостями.

Ранее сообщалось, что тайное свидание Тимати Шаламе и Кайли Дженнер случайно запечатлели на фото. В сети появился снимок с вечеринки, которая прошла в доме семьи Кардашьян. На размещенном кадре можно было заметить беседующего с предпринимательницей актера, который предпочел надеть на мероприятие черный пиджак и белую рубашку.