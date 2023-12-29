Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:15, 29 декабря 2023Ценности

Кайли Дженнер заподозрили в расставании с Тимоти Шаламе из-за волос на видео

Кадр: @kyliejenner

Журналисты The Sun заподозрили телезвезду Кайли Дженнер в расставании с актером Тимоти Шаламе из-за одной детали на видео. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

Речь идет о ролике, который записала 26-летняя предпринимательница в сторис. На размещенных кадрах девушка предстала в белой футболке и черной кожаной куртке. При этом редакторы портала обратили внимание на волосы Дженнер. По их мнению, знаменитость избавилась от своих длинных прядей и отстригла их по плечи. Они отметили, что обновленная прическа бизнесвумэн является сигналом о завершении отношений между знаменитостями.

Ранее сообщалось, что тайное свидание Тимати Шаламе и Кайли Дженнер случайно запечатлели на фото. В сети появился снимок с вечеринки, которая прошла в доме семьи Кардашьян. На размещенном кадре можно было заметить беседующего с предпринимательницей актера, который предпочел надеть на мероприятие черный пиджак и белую рубашку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      Российские военные получили новые снайперские винтовки

      В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали

      В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

      В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

      Президент Аргентины заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

      Россиянин напал на брата и расправился с его адвокатом из-за раздела имущества

      Названы лучшие образы звезд в 2023 году

      Украинские военные получили сигнал присоединиться к России в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости