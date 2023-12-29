Названы способы усилить запах живой елки

Агроном Яковлев: опрыскивание елки водой со смолой усилит хвойный аромат

Определить, насколько сильно живая ель будет пахнуть, можно по ее внешнему виду. Как обеспечить аромат хвои в квартире на все новогодние каникулы, газете «Аргументы и факты» рассказал агроном Василий Яковлев.

При выборе дерева нужно учитывать интенсивность цветы хвои, упругость веток и их пушистость. Кора должна быть без повреждений, а на стволе — виднеться смола. Именно ее наличие сигнализирует о стойкости и насыщенности аромата. После покупки устанавливать ель лучше всего в ведро с субстратом. Эксперт рекомендует чистый крупный песок или его смесь с опилками и сухим торфом. Эти рекомендации позволяет наслаждаться хвойным запахом в течение 5-9 дней во всей комнате.

Поддержать густой аромат можно, скупо увлажняя субстрат, чтобы не допустить подгнивания. Другой способ усилить запах елки — опрыскивание водой с кусочками коры и смолой. Заменить смолу можно и пихтовым маслом, но эффект будет хуже, отметил агроном. Температура такой воды должна быть чуть ниже комнатной.

Ранее россиянам рассказали о распространенных ошибках при установке новогодней елки. Сразу ставить свежеприобретенную елку с мороза в комнату нельзя. Повредит дереву также расположение вблизи батарей или на сквозняке.