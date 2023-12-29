Домашняя кошка спасла пожилую хозяйку от агрессивного мужчины

San Antonio Express-News: в США кошка остановила напавшего на ее хозяйку мужчину

В США домашняя кошка спасла жизнь пожилой хозяйки, остановив напавшего на нее мужчину. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Инцидент произошел в городе Сан-Антонио, штат Техас, в Рождество, 25 декабря. Как рассказала 74-летняя пострадавшая, она состояла в романтических отношениях с 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном несколько лет назад. Недавно у мужчины сгорел дом, и пожилая женщина позволила ему временно остаться у нее.

В Рождество Деруэн попросил бывшую возлюбленную одолжить ему машину, однако та отказалась. Тогда мужчина пришел в ярость и набросился на американку. Деруэн толкнул ее на кровать и принялся душить, одной рукой сдавливая шею, а другой закрывая рот и нос. Женщина смогла отбиться от агрессивного мужчины благодаря своей кошке, которая прыгнула на него. Деруэн боялся кошек, поэтому остановился, а американке удалось выбежать из дома и добраться до ближайшего полицейского участка.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов арестовали Деруэна по обвинению в нанесении телесных повреждений пожилому человеку. В настоящее время он находится под стражей, ему назначили залог в размере 35 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Отмечается, что в прошлом обвиняемый был судим за бытовое насилие.

Ранее сообщалось, что женщина из США поговорила с лосем «учительским» голосом и благодаря этому смогла спасти свою собачку. Происшествие попало на домашнюю камеру видеонаблюдения.