На Украине заявили о проблемах с поддержкой со стороны США

Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи от США не изменит ситуации на поле боя

Новый американский пакет военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуации на поле боя. Такое мнение заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев высказал в интервью газете The Washington Post.

По его словам, небольшой объем пакета свидетельствует о проблемах с поддержкой Киева со стороны США. При этом парламентарий выразил уверенность в их скором решении.

Ранее пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что украинские власти решили ужесточить мобилизацию, чтобы таким образом добиться помощи от западных стран.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что республика истощила внутренний потенциал для обеспечения военных потребностей. При этом глава ведомства отметил, что искусственно увеличить финансирование армии при мобилизации не выйдет.