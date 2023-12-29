На Украине заявили о ракетных ударах по западным вооружениям

Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ударила по западному оружию на авиабазах Украины

Россия нанесла ракетные удары по западным вооружениям на украинских авиабазах. Об этом рассказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, его цитирует РИА Новости.

Он объяснил, что при военных операциях нужно уничтожить склады противника с оружием. Именно это делают российские военнослужащие, указал Стариков. Вторая задача — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО). «С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — отметил военный.

Большая часть ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. Системы ПВО не могут противостоять подобной тактике, уточнил полковник. По его словам, ракет и у Запада, и у Украины не так много, и их «невозможно как макароны выпускать».

Ранее полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны. Он указал, что вооружение, которое Запад поставил, и на которое делалась ставка — в частности, на танки Leopard, Challenger, Abrams, «все оказалось пшиковым».

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. Больше средств для республики у США пока не согласовано.