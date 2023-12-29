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04:49, 29 декабря 2023Мир

Штаб Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске политика к праймериз

Штаб Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске политика к праймериз
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon / XinHua / Global Look Press

Штат бывшего президента США Дональда Трампа планирует обжаловать решение госсекретаря штата Мэн Шенны Белоуз о недопуске политика к республиканским праймериз. В заявлении сказано, что команда Трампа не допустит «вступления в силу этого ужасного решения», пишет РИА Новости.

«Мы быстро подадим свои возражения в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения», — говорится в сообщении.

Штаб Трампа назвал решение госсекретаря штата Мэн попыткой украсть выборы и вмешательством в них, указав на принадлежность Белоуз к демократической партии.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Госсекретарь штата Шенна Белоуз постановила, что политик неправомочен выставлять свою кандидатуру после якобы представленных доказательств его причастности к штурму здания Конгресса 6 января 2021 года.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

В свою очередь, госсекретарь штата Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колорадо в том случае, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным Верховным судом.

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      Марина Совина
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