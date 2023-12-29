Назван дешевый способ упростить мытье окон

«БелНовости»: упростить мытье окон поможет уксус

Раствор с уксусом поможет упростить мытье окон. Простой и дешевый способ очистить стекла назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Для приготовления средства необходимо разбавить стакан столового уксуса тремя стаканами воды. Полученный раствор нужно распылить на поверхность, а затем протереть ее мягкой и сухой тканью. По словам экспертов, средство поможет размягчить пятна и быстрее избавиться от них во время мыться стекол.

Ранее специалисты портала посоветовали применять уксус, перекись водорода и борную кислоту против плесени в квартире или доме. Для этого нужно смешать 100 граммов воды, 50 граммов столового уксуса, 50 граммов перекиси водорода и 25 граммов борной кислоты, а затем подогреть полученную жидкость до температуры 50 градусов Цельсия и нанести на участки с плесенью.