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16:01, 29 декабря 2023Среда обитания

Назван дешевый способ упростить мытье окон

«БелНовости»: упростить мытье окон поможет уксус

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Раствор с уксусом поможет упростить мытье окон. Простой и дешевый способ очистить стекла назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Для приготовления средства необходимо разбавить стакан столового уксуса тремя стаканами воды. Полученный раствор нужно распылить на поверхность, а затем протереть ее мягкой и сухой тканью. По словам экспертов, средство поможет размягчить пятна и быстрее избавиться от них во время мыться стекол.

Ранее специалисты портала посоветовали применять уксус, перекись водорода и борную кислоту против плесени в квартире или доме. Для этого нужно смешать 100 граммов воды, 50 граммов столового уксуса, 50 граммов перекиси водорода и 25 граммов борной кислоты, а затем подогреть полученную жидкость до температуры 50 градусов Цельсия и нанести на участки с плесенью.

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      Александра Качан
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