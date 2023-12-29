Озвучены последствия перестрелки мигрантов в Якутске

Минздрав Якутии: раненный в перестрелке мигрантов в состоянии средней тяжести

Раненный в перестрелке мигрантов в Якутске мужчина находится в состоянии средней тяжести. Эти последствия инцидента озвучили в Министерстве здравоохранения Якутии, сообщение приводит РИА Новости.

По сообщению врачей, пострадавшему была оказана вся необходимая экстренная помощь.

«28 декабря пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП (центра экстренной медицинской помощи — прим. «Ленты.ру») (...) Сегодня состояние пострадавшего оценивается врачами средней степени тяжести», — рассказали врачи.

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в управлении МВД по Республике Якутия, в столице региона рабочие устроили стрельбу во время конфликта на стройке. Стрельба произошла в строящемся здании по Вилюйскому тракту.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявлял, что мигранты из Средней Азии совершают особо жестокие насильственные преступления.