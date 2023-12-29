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22:11, 29 декабря 2023Наука и техника

Пермское вымирание связали с извержением вулканов

Chemical Geology: пермское вымирание связали с извержением вулканов

Изображение: Wang et al 2024 / phys.org

Ученые Нанкинского университета в Китае показали, что массовое вымирание морских организмов в пермском периоде связано со снижением уровня кислорода из-за извержения вулканов. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Geology.

Специалисты проанализировали образцы отложений, полученных из карьера Чжигао в верховьях реки Янцзы. Была выявлена ртутная аномалия, связанная с пиком содержания изотопов углерода. Этот пик интерпретируется как вызванный массовыми выбросами углерода в атмосферу, вероятно, из-за извержений вулканов.

Действительно, повышение уровня изотопов углерода совпадает с вулканической активностью траппов Эмэйшань — обширной территории паводковых базальтов, образующих большую магматическую провинцию площадью более 250 тысяч квадратных километров.

Геохимические данные и снижение численности известковых водорослей и фузулиновых фораминифер в пробах свидетельствуют о морской аноксии и более выраженной стратификации водной толщи. В таких условиях, вероятно, образовались зоны дефицита кислорода, что препятствовало выживанию организмов.

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      Александр Еникеев
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