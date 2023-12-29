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14:04, 29 декабря 2023Среда обитания

Россиянин срубил ель и рискнул потерять полмиллиона рублей

Петербуржец срубил елку и рискнул лишиться полмиллиона рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

22-летний петербуржец срубил голубую ель на городской улице. За это ему грозит штраф размером до полумиллиона рублей, пишет «Фонтанка».

Сам ущерб местными властями оценен в 24 тысячи рублей. Однако в полиции на горожанина возбудили дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Помимо штрафа, первая часть статьи предполагает санкции вплоть до лишения свободы на два года, отмечает издание.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, рискнувших украсть ель с территории организации. Похитителей вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

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      Виктория Клабукова
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