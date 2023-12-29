Названы самые популярные новогодние напитки у россиян

Аналитики СберМаркета назвали шампанское самым популярным новогодним напитком

Аналитики СберМаркета назвали «Ленте.ру» самые популярные напитки у россиян на новогоднем столе. Выяснилось, что большинство предпочитают шампанское, белое вино, коньяк и водку. Из безалкогольных напитков традиционно на столе будут соки, сладкие газированные напитки и минеральная вода.

«Спрос на игристые вина, в том числе шампанское, вырос в четыре раза, — рассказали исследователи. — Среди тихих вин в числе лидеров по продажам стало белое — его покупали на 187 процентов чаще, чем осенью. Спрос на красное вино вырос на 150 процентов, а на розовое — на 9».

Выяснилось также, что безалкогольные вина стали покупать чаще на 48 процента. При этом, чаще россияне выбирают белые вина.

Среди крепкого алкоголя, как узнали аналитики, лидер по росту спроса — коньяк. Его стали покупать на 196 процентов чаще, чем в начале осени. Водку приобретали на 183 процента больше, а спрос на виски вырос на 107.

«С приближением Нового года растет и популярность прохладительных безалкогольных напитков. Россияне стали приобретать газированных безалкогольных напитков на 12 процентов больше, чем в прошлом году, а с приближением праздников продажи выросли на 15 процентов относительно предыдущего месяца. Спрос на минеральную воду вырос на 8 процентов, а продажи сока — на 11 по сравнению с прошлым годом», — заключили в СберМаркете.

Ранее сообщалось, что цены на крепкие виды алкогольной продукции в России, включая водку, джин, виски и вино, вырастут в среднем на 7-10 процентов в 2024 году. Причиной подобной динамики станет ряд факторов, в том числе увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистических услуг.