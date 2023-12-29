Посол заявил об игнорировании Германией запросов России по «Северным потокам»

Посол Нечаев: ФРГ не посвящает РФ в детали расследования по «Северным потокам»

Власти Германии игнорируют многочисленные запросы российской стороны по расследованию вокруг «Северных потоков». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования», — сказал он, отметив, что это вызывает вопросы в отношении его объективности и беспристрастности.

20 декабря парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер отказался сообщать какие-либо данные о ходе расследования.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.