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06:30, 29 декабря 2023Мир

Посол заявил об игнорировании Германией запросов России по «Северным потокам»

Посол Нечаев: ФРГ не посвящает РФ в детали расследования по «Северным потокам»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Власти Германии игнорируют многочисленные запросы российской стороны по расследованию вокруг «Северных потоков». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования», — сказал он, отметив, что это вызывает вопросы в отношении его объективности и беспристрастности.

20 декабря парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер отказался сообщать какие-либо данные о ходе расследования.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Марина Совина
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