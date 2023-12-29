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08:42, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X

Постпред Ульянов: России следует создать свой аналог соцсети Х

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

России следует создать свою платформу, аналогичную социальной сети X, для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

Социальную сеть X дипломат назвал важным инструментом многосторонней дипломатии, которая не раз помогала найти мирные развязки острых международных вопросов. Однако Ульянов пожаловался на практикуемые ее руководством редакционные ограничения.

«Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное», — подчеркнул политик.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам запретят использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах. Он начал действовать 1 декабря.

Документ запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты и аккаунтов на иностранных сервисах, таких как Google и Apple ID. Для регистрации необходимо будет использовать российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на «Госуслугах» или данные Единой биометрической системы (ЕБС).

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      Юлия Мискевич
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