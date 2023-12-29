Центробанк продал рекордное количество юаней за сутки

Центробанк в рамках валютного свопа продал рекордные 5,427 млрд юаней за сутки

В четверг, 28 декабря, Банк России в рамках валютного свопа продал китайских юаней на сумму 5,427 миллиардов, что в соответствии с курсом составляет 69,038 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные регулятора пишет РИА Новости.

Центробанк запустил механизм 19 января, с того момента это крупнейший объем суточных операций, хотя их предельная величина почти в два раза выше — 10 миллиардов юаней.

Сделка своп означает продажу юаней за рубли на один день с их последующей покупкой. Расчеты по первой части сделки проводятся в дату заключения, по второй — на следующий рабочий день.

Накануне российский рубль начал резко укрепляться. В пятницу, 29 декабря, доллар опускался даже ниже 89 рублей, однако по состоянию на 15:15 по московскому времени вновь торгуется выше 90 рублей.

Одним из факторов укрепления рубля стало сообщение о возобновлении операций ЦБ, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния. Представленная схема свидетельствует о том, что с января регулятор начнет чистую продажу валюты.